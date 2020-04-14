Все 7 футболистов клуба итальянской Серии А излечились от коронавируса

Клаудио Раньере рад такой статистике.

Все 7 футболистов клуба итальянской Серии А излечились от коронавируса
Клаудио Раньери
Фото: vesti.kz

Главный тренер "Сампдории" Клаудио Раньери сообщил о том, что все игроки команды, которые были заражены коронавирусом, вылечились.

"Все наши игроки излечились. Было не очень здорово услышать, что среди них есть инфицированные. К счастью, у меня была возможность периодически общаться с ними", - цитирует наставника генуэзского клуба Football Italia.

Напомним, ранее диагностировали коронавирус COVID-19 у Фабио Депаоли, Бартоша Берешиньски, Маноло Габбьядини, Омара Колли, Альбина Экдаля, Антонио Ла Гумина и Мортена Торсби.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ФИФА проверит информацию по делу о коррупции при выборе хозяйки Чемпионатов мира-2018 и 2022ФИФА проверит информацию по делу о коррупции при выборе хозяйки Чемпионатов мира-2018 и 2022
Экс-президент ФК "Буковина" умер от коронавирусаЭкс-президент ФК "Буковина" умер от коронавируса
Легендарная команда Формулы-1 заложила свою базу, землю и исторические болидыЛегендарная команда Формулы-1 заложила свою базу, землю и исторические болиды
Команда Формулы-1 "Мерседес" переоборудовала базу в Англии для производства систем ИВЛКоманда Формулы-1 "Мерседес" переоборудовала базу в Англии для производства систем ИВЛ
Президент Ла Лиги рассказал, когда в Испании продолжится сезон-2019/20. ФутболПрезидент Ла Лиги рассказал, когда в Испании продолжится сезон-2019/20. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Малиновский рассказал изнутри, как в Италии и, в частности, в Бергамо протекает пандемия коронавируса. ФутболМалиновский рассказал изнутри, как в Италии и, в частности, в Бергамо протекает пандемия коронавируса. Футбол
"Барселона" идет к финансовому дну, - кандидат в президенты клуба"Барселона" идет к финансовому дну, - кандидат в президенты клуба
Из-за коронавируса больше всего упал ценник на игроков Английской Премьер-Лиги. ФутболИз-за коронавируса больше всего упал ценник на игроков Английской Премьер-Лиги. Футбол
Евро-2020 смогут принять не все страны после коронавируса. ФутболЕвро-2020 смогут принять не все страны после коронавируса. Футбол
ФИФА издала циркуляр, регулирующий вопросы трансферов игроков в условиях коронавируса. ФутболФИФА издала циркуляр, регулирующий вопросы трансферов игроков в условиях коронавируса. Футбол
"Манчестер Юнайтед" первым из клубов АПЛ оформил трансфер в условиях коронавируса"Манчестер Юнайтед" первым из клубов АПЛ оформил трансфер в условиях коронавируса
Экс-президент ФК "Буковина" умер от коронавирусаЭкс-президент ФК "Буковина" умер от коронавируса
Клубы Серии A проголосовали за уменьшение зарплат игрокам - глава профсоюза игроков возмущен. ФутболКлубы Серии A проголосовали за уменьшение зарплат игрокам - глава профсоюза игроков возмущен. Футбол
Потери клубов Английской Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса могут превысить 1 млрд фунтов. ФутболПотери клубов Английской Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса могут превысить 1 млрд фунтов. Футбол
В прошлом году приходило 10 тысяч, а сейчас просто десять, - Милевский о проведении чемпионата Беларуси в условиях коронавируса. ФутболВ прошлом году приходило 10 тысяч, а сейчас просто десять, - Милевский о проведении чемпионата Беларуси в условиях коронавируса. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости