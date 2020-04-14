"Шахтер" предложил игрока сборной Украины "Бешикташу", - СМИ

Виктор Коваленко может сменить чемпионат.

"Шахтер" предложил игрока сборной Украины "Бешикташу", - СМИ
Виктор Коваленко
Фото: УНИАН

Турецкому "Бешикташу" было предложено подписать полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко, сообщает Milliyet.

При этом отмечается, что стамбульский клуб запланировал путь на омоложение состава, по причине чего довольно молодой еще украинец также способен вписаться в подобную концепцию по выбору новичков.

У 24-летнего игрока сборной Украины нынешним летом истекает срок контрактных обязательств перед "горняками", после чего он автоматически становится свободным агентом и сможет перебраться в любой другой клуб без денежной компенсации.

Напомним, нынешний наставник "Ромы" Паулу Фонсека хочет купить сразу трех игроков "Шахтера", в их число входит и Коваленко.

В текущем розыгрыше Украинской Премьер-лиги Коваленко провел 13 поединков, забив 1 гол.

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