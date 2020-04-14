Их осталось четыре: приостановлен один из еще функционирующих футбольных чемпионатов

Федерация футбола Бурунди (FFB) объявила о приостановке проведения матчей на территории страны в связи с пандемией коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.

В то же время, отмечается, что элитный дивизион чемпионата Бурунди планируется доиграть до конца мая, чтобы не нарушать графики соревновательного процесса для континентальных турниров. До завершения сезона в Лиге А осталось сыграть всего 3 тура.

Добавим, что эта небольшая центрально-африканская страна являлась одной из немногих в мире и единственной в Африке, где футбольные поединки проводились, к тому же еще и со зрителями на трибунах.

#Burundi Apr?s avoir analys?:

*l'?tat d'avancement des comp?titions nationales dont deux principales aboutissant aux comp?titions Internationales,

*le programme des comp?titions ? venir,..., le CE de la FFB, en sa s?ance du 12 /4/2020 a d?cid? le r?am?nagement des calendriers pic.twitter.com/QRU2JHbl5R — F.F.B (@BurundiFF) April 13, 2020

Таджикистан

Свои чемпионаты продолжают лишь Белоруссия, Никарагуа,и Тайвань.