"Барселона" подает в суд на бывшего вице-президента за слова о коррупции

Заявление бывшего вице-президента "Барселоны" Эмили Русо о том, что в каталонском клубе существует коррупция, не осталось без внимания руководства "блаугранас", которое намерено подать иск в суд на Русо, сообщает Cadena Cope.

Таким образом руководство "Барселоны" во главе с президентом Хосе Мирией Бартомеу намерены отстоять честь клуба и его сотрудников, доказав, что слова экс-функционера - ложь.

Напомним, что шесть членов совета директоров "Барселоны", включая Русо, подали в отставку в знак протеста против действий руководства "Барсы".