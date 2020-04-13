Малиновский рассказал изнутри, как в Италии и, в частности, в Бергамо протекает пандемия коронавируса. Футбол

Игрок сборной Украины видит позитив в борьбе с коронавирусом на Апеннинском полуострове.

Малиновский рассказал изнутри, как в Италии и, в частности, в Бергамо протекает пандемия коронавируса
Руслан Малиновский
Фото: Аталанта

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, как, на его взгляд, сейчас протекает пандемия коронавируса в Бергамо и во всей Италии.

"Ситуация налаживается. За последнюю неделю все стало лучше, по сравнению с тем, как было последний месяц.

Конечно, мы остаемся дома. За этот месяц я всего лишь дважды ездил в магазин за продуктами, на улицу мы не выходим. В Бергамо все соблюдают карантин, и всё движется в лучшую сторону.

Во всей Ломбардии и Италии идет небольшое снижение, не повышается процент заболевших людей. Идет меньшая нагрузка на больницы, больше врачей начинает приезжать в Италию. В этом плане больше выздоровевших и меньше заболевших.

Клуб предоставил всем футболистам, которые дома, беговые дорожки. У нас есть программа, которую мы должны выполнять. Мы с Роксаной стараемся придерживаться правил, которые нам дали врачи и представители клуба.

Если бы были только вдвоем, то было бы тяжелее. А так у нас есть Оливия, мы уделяем ей много времени. Можно с ней поиграться, и для нас это хорошо на данный момент", - отметил игрок в эфире "Великий футбол".

В текущем сезоне 26-летний хавбек отыграл за Regina delle provinciali 31 поединок, в которых отметился пятью голами и отдал 3 ассиста.

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