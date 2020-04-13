Роботы-барабанщики и манекены заменили болельщиков на бейсбольном матче
Китайская профессиональная бейсбольная лига стала первой, сыгравшей матч регулярного сезона в 2020 году.
Фото: Sky Sports
В Тайване, где впервые после вспышки коронавируса возобновился турнир Китайской профессиональной бейсбольной лиги, нашли способ компенсировать отсутствие зрителей на трибунах, сообщает championat.com.
Болельщикам по-прежнему запрещено посещать стадионы.
В качестве альтернативы лига решила применить для создания шумовой атмосферы роботов и манекенов. При этом роботов используют в качестве барабанщиков, а на трибуны поставили манекены и щиты, изображающие людей с плакатами в руках.
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