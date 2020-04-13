Роботы-барабанщики и манекены заменили болельщиков на бейсбольном матче

Китайская профессиональная бейсбольная лига стала первой, сыгравшей матч регулярного сезона в 2020 году.

Роботы-барабанщики и манекены заменили болельщиков на бейсбольном матче
Фото: Sky Sports

В Тайване, где впервые после вспышки коронавируса возобновился турнир Китайской профессиональной бейсбольной лиги, нашли способ компенсировать отсутствие зрителей на трибунах, сообщает championat.com.

Болельщикам по-прежнему запрещено посещать стадионы.

В качестве альтернативы лига решила применить для создания шумовой атмосферы роботов и манекенов. При этом роботов используют в качестве барабанщиков, а на трибуны поставили манекены и щиты, изображающие людей с плакатами в руках.

? Robots as fans and drummers
?? Game abandoned due to bad weather

Baseball has returned in Taiwan (sort of) but with robots replacing fans in behind closed doors games pic.twitter.com/p10U23qERp

— Sky Sports (@SkySports) April 12, 2020

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