Роботы-барабанщики и манекены заменили болельщиков на бейсбольном матче

В Тайване, где впервые после вспышки коронавируса возобновился турнир Китайской профессиональной бейсбольной лиги, нашли способ компенсировать отсутствие зрителей на трибунах, сообщает championat.com.

Болельщикам по-прежнему запрещено посещать стадионы.

В качестве альтернативы лига решила применить для создания шумовой атмосферы роботов и манекенов. При этом роботов используют в качестве барабанщиков, а на трибуны поставили манекены и щиты, изображающие людей с плакатами в руках.