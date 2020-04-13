Желтая майка лидера Фуркада была продана на аукционе за 12 тыс. евро
Во Франции прошел благотворительный аукцион.
Накануне во Франции прошел благотворительный аукцион, в котором приняли участие французские спортсмены, спонсируемые фирмой Adidas.
Всего на торги было выставлено 89 лотов, сообщает lequipe.fr.
Самую дорогую цену выложили за шлем французского горнолыжника, двукратного чемпиона мира-2017 и 2019 Алексиса Пентюро – 19 600 евро.
Вторым по стоимости лотом стала желтая майка лидера Кубка мира, которую выставил пятикратный олимпийский чемпион биатлонист Мартен Фуркад – 12 200 евро.
Всего аукцион выручил в пользу Фонда H?pital de Paris-H?pitaux de France 107?730 евро для борьбы с коронавирусом во Франции.
Ce casque m'a accompagn? dans mes victoires cet hiver et aujourd'hui il permet d'aider la— Alexis Pinturault (@AlexPinturault)
@FondationHPHF! Je vous remercie mille fois pour votre g?n?rosit?, bravo au gagnant ! 19600€ que je m'empresse de doubler ! #RestezChezVous!! ? @redbull@bolle_eyewear pic.twitter.com/VqYnj1054U April 12, 2020