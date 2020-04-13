Желтая майка лидера Фуркада была продана на аукционе за 12 тыс. евро

Во Франции прошел благотворительный аукцион.

Желтая майка лидера Фуркада была продана на аукционе за 12 тыс. евро
Мартен Фуркад
Фото: Global Look Press

Накануне во Франции прошел благотворительный аукцион, в котором приняли участие французские спортсмены, спонсируемые фирмой Adidas.

Всего на торги было выставлено 89 лотов, сообщает lequipe.fr.

Самую дорогую цену выложили за шлем французского горнолыжника, двукратного чемпиона мира-2017 и 2019 Алексиса Пентюро – 19 600 евро.

Вторым по стоимости лотом стала желтая майка лидера Кубка мира, которую выставил пятикратный олимпийский чемпион биатлонист Мартен Фуркад – 12 200 евро.

Всего аукцион выручил в пользу Фонда H?pital de Paris-H?pitaux de France 107?730 евро для борьбы с коронавирусом во Франции.

Ce casque m'a accompagn? dans mes victoires cet hiver et aujourd'hui il permet d'aider la @FondationHPHF ! Je vous remercie mille fois pour votre g?n?rosit?, bravo au gagnant ! 19600€ que je m'empresse de doubler !#RestezChezVous !! ? @redbull @bolle_eyewear pic.twitter.com/VqYnj1054U

— Alexis Pinturault (@AlexPinturault) April 12, 2020

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