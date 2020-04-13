Отчимом 28-летнего Неймара может стать 23-летний киберспортсмен. Футбол

Избранником Надин Гонсалвеш стал Тьяго Рамос.

Отчимом 28-летнего Неймара может стать 23-летний киберспортсмен
Неймар и Тьяго Рамос
Фото: instagram.com/tiagoramoss

52-летняя Надин Гонсалвеш, мама 28-летней звезды "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара, завела роман с 23-летним киберспортсменом и моделью Тьяго Рамосом, сообщает UOL Esporte.

Рамос является членом киберспортивной команды 4K Easy, которая принимает участие в турнирах по Free Fire.

Окружение футболиста подтвердило факт того, что Надин встречается с Рамосом. Отмечается, что сам Неймар находится в хороших отношениях с Тьяго.

"Необъяснимое невозможно объяснить", - написала Надин в Instagram, опубликовав фото со своим бойфрендом.

"Будь счастлива, мама. Я люблю тебя", - прокомментировал пост Неймар.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Врач футбольного клуба "Реймс" покончил жизнь самоубийством после заражения коронавирусомВрач футбольного клуба "Реймс" покончил жизнь самоубийством после заражения коронавирусом
ФИФА проверит информацию по делу о коррупции при выборе хозяйки Чемпионатов мира-2018 и 2022ФИФА проверит информацию по делу о коррупции при выборе хозяйки Чемпионатов мира-2018 и 2022
Экс-президент ФК "Буковина" умер от коронавирусаЭкс-президент ФК "Буковина" умер от коронавируса
Легендарная команда Формулы-1 заложила свою базу, землю и исторические болидыЛегендарная команда Формулы-1 заложила свою базу, землю и исторические болиды
30-го июня некоторые клубы останутся без половины команды, - генеральный директор "Шахтера". Футбол30-го июня некоторые клубы останутся без половины команды, - генеральный директор "Шахтера". Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Экс-игрок "Динамо" занял третье место в опросе на лучшего футболиста Беларуси всех временЭкс-игрок "Динамо" занял третье место в опросе на лучшего футболиста Беларуси всех времен
В чемпионате Беларуси футболист застрял ногой в рекламном щитеВ чемпионате Беларуси футболист застрял ногой в рекламном щите
Впервые в истории US Open может пройти при пустых трибунахВпервые в истории US Open может пройти при пустых трибунах
Бельгия под нажимом УЕФА не решилась объявить о завершении чемпионата - чемпионство Соболя откладывается. ФутболБельгия под нажимом УЕФА не решилась объявить о завершении чемпионата - чемпионство Соболя откладывается. Футбол
В УЕФА отреагировали на информацию о сокращении количества городов-хозяев Евро-2020. ФутболВ УЕФА отреагировали на информацию о сокращении количества городов-хозяев Евро-2020. Футбол
Из-за коронавируса больше всего упал ценник на игроков Английской Премьер-Лиги. ФутболИз-за коронавируса больше всего упал ценник на игроков Английской Премьер-Лиги. Футбол
Евро-2020 смогут принять не все страны после коронавируса. ФутболЕвро-2020 смогут принять не все страны после коронавируса. Футбол
УАФ не рассматривает вариант с досрочным завершением сезона. ФутболУАФ не рассматривает вариант с досрочным завершением сезона. Футбол
IFAB внес изменения в футбольные правила игры рукой и определения офсайдаIFAB внес изменения в футбольные правила игры рукой и определения офсайда
Авторитетный портал назвал стоимость состава топ-25 украинских футбольных клубовАвторитетный портал назвал стоимость состава топ-25 украинских футбольных клубов
Последние новости
Подгружаем последние новости