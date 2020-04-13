"Барселона" идет к финансовому дну, - кандидат в президенты клуба

Виктор Фонт считает, что банкротство "блаугранас" не за горами.

Один из кандидатов в президенты "Барселоны" Виктор Фонт предрек каталонскому клубу банкротство уже в ближайшее время. "Барселона идет ко дну, и мы это предрекали. Клубу срочно нужно искать замену звездному поколению футболистов в истории и бороться против компаний с хорошими финансовыми возможностями", - заявил Фонт в интервью Mundo Deportivo.

"Сейчас в клубе очень неустойчивая финансовая политика. Мы пережили осуждение клуба по трансферу Неймара, идут конфликты с игроками, сотрудниками, проверка по делу соцсетей.

Скажу честно, из-за пандемии коронавируса клуб в ближайшее может стать заложником экономического и морального банкротства", - выразил опасения основатель компании Delta Partners.

В 2021 году в "Барселоне" пройдут выборы президента, и Фонт является главным конкурентом нынешнего президента каталонцев Хосепа Марии Бартомеу.

Напомним, в конце прошлой недели шесть топ-менеджеров "Барселоны", включая двух вице-президентов подали в отставку из-за конфликта с Бартомеу.