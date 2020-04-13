Украинский экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC нарушил карантин в США, но убежал от полицейских

Иван Редкач обладает редкой скоростью не только рук.

Украинский экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC нарушил карантин в США, но убежал от полицейских
Иван Редкач
Фото: Boxing Scene

Украинский боксер-профессионал полусреднего веса Иван Редкач (23 победы, 18 из них - нокаутом, 5 поражения, 1 ничья) решил устроить пробежку по пляжу Санта-Моники, что в Калифорнии, тем самым нарушив карантин, введенный в США из-за пандемии коронавируса.

Калифорнийские полицейские пытались это донести 34-летнему уроженцу Шостки. Но для этого им сперва нужно было задержать Ивана.

А вот с физподготовкой у местных стражей порядка вышла осечка и украинец с легкостью им это доказал.

Напомним, Редкач на год был лишен лицензии за укус соперника на ринге.

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