Украинский экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC нарушил карантин в США, но убежал от полицейских

Украинский боксер-профессионал полусреднего веса Иван Редкач (23 победы, 18 из них - нокаутом, 5 поражения, 1 ничья) решил устроить пробежку по пляжу Санта-Моники, что в Калифорнии, тем самым нарушив карантин, введенный в США из-за пандемии коронавируса.

Калифорнийские полицейские пытались это донести 34-летнему уроженцу Шостки. Но для этого им сперва нужно было задержать Ивана.

А вот с физподготовкой у местных стражей порядка вышла осечка и украинец с легкостью им это доказал.

Напомним, Редкач на год был лишен лицензии за укус соперника на ринге.