Экс-игрок "Динамо" занял третье место в опросе на лучшего футболиста Беларуси всех времен

Валентин Белькевич 6 лет играл под руководством Валерия Лобановского.

Экс-игрок "Динамо" занял третье место в опросе на лучшего футболиста Беларуси всех времен
Валентин Белькевич
Фото: etsphoto.ru

Белорусское издание Прессбол провело опрос среди спортивных журналистов на звание лучшего футболиста Беларуси всех времен

Третье место занял легендарный футболист киевского "Динамо" Валентин Белькевич, которого ушел из жизни 1 августа 2014 года.

Напомним, Белькевич с 1996 по 2007 годы защищал цвета киевского клуба и был символом "Динамо" 2000-х годов.

Первое место белорусские спортивные журналисты отдали вице-чемпиону Европы-1988 в составе сборной СССР, экс-игроку минского "Динамо" и "Ювентуса" Сергею Алейникову, который в 1990 году вместе с Bianconeri выигрывал Кубок УЕФА и Кубок Италии.

Экс-игрок "Барселоны" и лондонского "Арсенала" Александр Глеб расположился на второй строчке рейтинга.

Серебряный призер чемпионата Европы-1988 Сергей Гоцманов занял 4-е место, а Александр Прокопенко – 5-е.

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