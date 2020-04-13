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2020-04-13
В чемпионате Беларуси футболист застрял ногой в рекламном щите
Артем Сердюк был излишне агрессивен, а организаторам нужно делать щиты и покрепче.
Фото: скриншот
Нога Артема Сердюка в действии
В 4-м туре единственного действующего в Европе чемпионата по футболу – Беларуси один из лидеров первенства "Слуцк" принимал "Витебск".
Матч завершился результативной ничьей – 1:1.
На последней добавленной к матчу минуте случился забавный и редкий, как для современного футбола эпизод.
Форвард хозяев Артем Сердюк в попытке догнать мяч влетел ногой в рекламный щит и на несколько секунд в нем застрял.
Надо полагать, рекламодатели были довольны.