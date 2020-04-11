Легендарная команда Формулы-1 заложила свою базу, землю и исторические болиды

Финансовая устойчивость Williams находится под вопросом.

Девятикратный обладатель Кубка конструкторов Формулы-1 команда "Уильямс" в стремлении оптимизировать свое финансовое состояние заложила под кредит практически всё свое движимое и недвижимое имущество.

Williams рефинансировала имевшиеся у нее долги при помощи новых кредитов, полученных у своего основного финансового партнера, банка HSBC, сообщает Motorsport.

По словам заместителя руководителя команды Клэр Уильямс, заемы позволят коллективу обеспечить себя "ресурсами, необходимыми для движения вперед".

Из этого можно сделать вывод, что переговоры о кредитах начались еще до широкого распространения коронавируса и компенсация ущерба от пандемии главной целью получения заема не является.

Обеспечением по кредитам стали база команды с ее оборудованием, зданиями и земельными участками – а также коллекция исторических болидов, насчитывающая больше 100 машин.

В рефинансировании обязательств Williams принял участие и Майкл Латифи, отец Николя Латифи, одного из пилотов команды. Один из кредитов был оформлен на принадлежащую Латифи- старшему компанию Latrus Racing.