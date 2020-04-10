Глава оргкомитета Олимпиады-2020 не гарантирует, что Игры состоятся в 2021 году

Глава оргкомитета токийской Олимпиады Тосиро Муто заявил, что ни он, ни кто-либо другой не может гарантировать, что Игры удастся провести в 2021 году.

"Не думаю, что кто-то может сказать, можно ли будет взять пандемию коронавируса под контроль к июлю следующего года или нет, – заявил Мутов интервью The Guardian. – Мы приняли решение отложить Игры на один год. Это значит, что все, что мы можем сделать, – усердно работать над подготовкой к Играм. Мы искренне надеемся, что в следующем году человечество сможет победить кризис коронавируса.

Вместо того, чтобы думать об альтернативных планах, нам лучше направить все свои усилия на борьбу. Человечество должно использовать все свои технические наработки и мудрость и усердно работать, чтобы находить способы лечения, лекарства и вакцины", - отметил глава оргкомитета Олимпиады-2020.

Напомним, перенесенные с лета нынешнего года Олимпийские игры должны пройти в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.