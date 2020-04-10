Президент WBC назвал Украину "будущим бокса"

Президент WBC Маурисио Сулейман поделился своим мнением о перспективах украинского бокса.

"Вы же знаете, что WBC после Конгресса организации в Киеве поместил флаг Украины на свой пояс и логотип. Для нас это честь, ведь Украина – будущее бокса", - цитирует функционера Luckypunch.net.

"Виталий и Владимир Кличко сделали большую историю бокса, а сейчас ее пишут Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик и многие другие украинские боксеры", - заявил Сулейман.