Президент WBC назвал Украину "будущим бокса"

Маурисио Сулейман высоко ценит украинский бокс.

Президент WBC назвал Украину "будущим бокса"
Маурисио Сулейман
Фото: World Boxing News

Президент WBC Маурисио Сулейман поделился своим мнением о перспективах украинского бокса.

"Вы же знаете, что WBC после Конгресса организации в Киеве поместил флаг Украины на свой пояс и логотип. Для нас это честь, ведь Украина – будущее бокса", - цитирует функционера Luckypunch.net.

"Виталий и Владимир Кличко сделали большую историю бокса, а сейчас ее пишут Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик и многие другие украинские боксеры", - заявил Сулейман.

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Маурисио Сулейман: «Украина - будущее бокса» ?? . Президент @wbcboxing @wbcmoro во время прямого эфира в Instagram @luckypunchnet ??поделился своим мнением об Украине ? . «Вы же знаете, что WBC после Конгресса организации в Киеве поместил фланг Украины на свой пояс и логотип. Для нас это честь, ведь Украина – будущее бокса. . Виталий и Владимир Кличко сделали большую историю бокса, а сейчас ее пишут Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик и многие другие украинские боксеры». . Полное видео прямого эфира с Маурисио Сулейманом смотрите в IGTV на странице Luckypunchnet в Instagram? . #бокс #бокс2020 #сулейман #украина #лакипанчнет #boxing #boxing2020 #ukraine #sulaiman #luckypunchnet

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