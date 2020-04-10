Шесть топ-менеджеров "Барселоны", включая двух вице-президентов подали в отставку из-за конфликта с президентом

Менеджмент каталонского клуба на пороге раскола.

Шесть топ-менеджеров "Барселоны", включая двух вице-президентов подали в отставку из-за конфликта с президентом
Эмили Русо
Фото: AS

Два вице-президента "Барселоны" - Эмили Русо и Энрике Томбас, а также четыре директора клуба - Сильвио Элаяс, Мария Тейксидор, Хосеп Понт и Хорди Клазамилья написали заявление об отставке в знак протеста против действий руководства клуба в условиях финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает AS.

Кроме того, на данное решение высшего руководящего состава "Барселоны" повлиял скандал, вызванный расходованием "блаугранас" одного миллиона евро на поддержку президента каталонцев Хосепа Марии Бартомеу и критику с его стороны оппонентов в социальных сетях.

"Настоящим мы хотим сообщить, что нижеподписавшиеся менеджеры передали президенту "Барселоны" наше решение безоговорочно уйти в отставку с занимаемых должностей в клубе.

Мы достигли этой точки, не имея возможности контролировать управление клубом перед лицом важных вызовов будущего и, особенно, постпандемического сценария", - сказано в заявлении.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Врач футбольного клуба "Реймс" покончил жизнь самоубийством после заражения коронавирусомВрач футбольного клуба "Реймс" покончил жизнь самоубийством после заражения коронавирусом
ФИФА проверит информацию по делу о коррупции при выборе хозяйки Чемпионатов мира-2018 и 2022ФИФА проверит информацию по делу о коррупции при выборе хозяйки Чемпионатов мира-2018 и 2022
Экс-президент ФК "Буковина" умер от коронавирусаЭкс-президент ФК "Буковина" умер от коронавируса
УЕФА возмущен решением Бельгии досрочно завершить чемпионат. ФутболУЕФА возмущен решением Бельгии досрочно завершить чемпионат. Футбол
30-го июня некоторые клубы останутся без половины команды, - генеральный директор "Шахтера". Футбол30-го июня некоторые клубы останутся без половины команды, - генеральный директор "Шахтера". Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за коронавируса больше всего упал ценник на игроков Английской Премьер-Лиги. ФутболИз-за коронавируса больше всего упал ценник на игроков Английской Премьер-Лиги. Футбол
"Динамо" требует от двух бразильских клубов оплаты долга по трансферам. Футбол"Динамо" требует от двух бразильских клубов оплаты долга по трансферам. Футбол
Потери клубов Английской Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса могут превысить 1 млрд фунтов. ФутболПотери клубов Английской Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса могут превысить 1 млрд фунтов. Футбол
Ведущие голландские клубы, включая "Аякс", ПСВ и АЗ, не хотят продолжать чемпионат. ФутболВедущие голландские клубы, включая "Аякс", ПСВ и АЗ, не хотят продолжать чемпионат. Футбол
"Ювентус" существенно cократил зарплату своим игрокам из-за коронавируса. Футбол"Ювентус" существенно cократил зарплату своим игрокам из-за коронавируса. Футбол
Джошуа помещен на карантин из-за общения с принцем Чарльзом, у которого обнаружен коронавирусДжошуа помещен на карантин из-за общения с принцем Чарльзом, у которого обнаружен коронавирус
Роналду получил предложения о трансфере от двух топ-клубов, - СМИРоналду получил предложения о трансфере от двух топ-клубов, - СМИ
Официально: чемпионат мира-2020 по хоккею отменен из-за коронавирусаОфициально: чемпионат мира-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса
Игрокам "Барселоны" могут снизить зарплаты из-за пандемии коронавируса. ФутболИгрокам "Барселоны" могут снизить зарплаты из-за пандемии коронавируса. Футбол
Чемпионат Европы по бадминтону в Киеве отменен из-за коронавирусаЧемпионат Европы по бадминтону в Киеве отменен из-за коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости