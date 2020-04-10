Власти США запретили проведение турнира по смешанным единоборствам UFC 249

Фото: UFC Тони Фергюсон (слева) и Джастин Гейджи

Первое спортивное событие топ-уровня за время пандемии коронавируса - бой между американцами Тони Фергюсоном (28 боев, 25 побед и 3 поражения) и Джастином Гейджи (23 боя, 21 победа и 2 поражения) в рамках главного события UFC 249 отменен из-за COVID-19

Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт.

Только накануне функционер объявил, что согласовал место проведения боев – калифорнийский Tachi Palace Casino Resort, входящий в индейскую общину "Санта-Роза" и на который не распространяются некоторые законодательные акты штата.

Тем не менее, под нажимом властей Уайт вынужден был отменить турнир.

"Нам позвонили сверху. Заявили, чтобы я остановился и не проводил турнир в следующую субботу. Это относится и к следующим турнирам", - цитирует президента UFC ESPN, который является многолетним эксклюзивным вещателем турниров, проводимых под эгидой UFC.

"Однако все нормально, мы пройдем это и вернемся при первой же возможности. Прессинг на меня не влияет, мне плевать, что думает остальные, я в этом бизнесе уже 20 лет. Но здоровье и безопасность – это то, что волнует нас в первую очередь. Мы вернемся очень скоро", - заявил Уайт.

Отметим, что главным поединком ивента должен был стать бой между Тони Фергюсоном и чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, однако россиянин не смог принять участие из-за закрытия границ. Его заменил Гейджи.