Бельгия под нажимом УЕФА не решилась объявить о завершении чемпионата - чемпионство Соболя откладывается. Футбол

Решение о судьбе сезона откладывается.

Бельгия под нажимом УЕФА не решилась объявить о завершении чемпионата - чемпионство Соболя откладывается
"Брюгге" еще рано праздновать чемпионство
Фото: STEPHANIE LECOCQ / EFE)

Профессиональная футбольная лига Бельгии отложила дату принятия решения о судьбе оставшейся части сезона-2019/20, сообщает Mundo Deportivo.

Руководство лиги рекомендовало досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса и признать чемпионом "Брюгге". Это решение должны были утвердить на генеральной ассамблее 15 апреля.

Однако УЕФА выразило возмущение таким решением и в разосланном циркуляре завуалированно пригрозило недопуском клубов тех ассоциаций, которые досрочно завершат чемпионат, к участию в еврокубках следующего сезона.

И Лигой было принято решение перенести ассамблею на 24 апреля.

Напомним, после 29-и туров лидерство в Лиге Жюпилер с 15-очковым преимуществом удерживает "Брюгге", за который выступает на правах аренды игрок "Шахтера" Эдуард Соболь.

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