В УЕФА отреагировали на информацию о сокращении количества городов-хозяев Евро-2020. Футбол

Под вопросом - Рим и Бильбао.

В УЕФА прокомментировали информацию о возможном сокращении городов, которые примут чемпионат Европы в 2021 году.

Представитель организации заявил, что целью является сохранение расписания и мест проведения матчей, сообщает Sky Sports.

Тем не менее календарь турнира по-прежнему официально не утвержден, и УЕФА ведет переговоры со всеми 12 городами-хозяевами.

Ранее сообщалось, что Италия и Испания , где были зафиксированы самые мощные вспышки распространения коронавируса в Европе, выразили сомнения в своей готовности принять матчи Евро-2020.

А на некоторых других стадионах на новые даты проведения турнира уже запланированы мероприятия, не связанные с футболом.

Чемпионат Европы должен был пройти ближайшим летом, однако из-за паузы в футболе, объявленной вследствие пандемии коронавируса, турнир был перенесен на 2021 год.

Отметим, что чемпионат Европы должен был пройти в следующих городах: Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Будапешт, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Бильбао и Амстердам.