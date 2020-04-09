Одиозный турнир по смешанным единоборствам UFC 249 состоится в Калифорнии, несмотря на запрет штата на проведение мероприятий

Тони Фергюсон и Джастин Гейджи будут биться на земле индейской резервации.

Первое спортивное событие топ-уровня за время пандемии коронавируса - бой между американцами Тони Фергюсоном (28 боев, 25 побед и 3 поражения) и Джастином Гейджи (23 боя, 21 победа и 2 поражения) в рамках главного события UFC 249 состоится в Калифорнии, сообщает портал MMA Junkie.

Поединок, как и планировалось, состоится 18 апреля. При этом ареной проведения турнира выбран Tachi Palace Casino Resort.

Примечательно, что до конца мая в Калифорнии действует запрет на проведение любых спортивных событий, но территория комплекса входит в индейскую общину "Санта-Роза" и на нее не распространяются некоторые законодательные акты штата.

На днях президент UFC Дана Уайт сообщил об аренде частного острова для проведения на нем боев в течение ближайших двух месяцев и ожидалось, что встреча Фергюсона и Гейджи состоится именно там.