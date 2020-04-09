Евро-2020 смогут принять не все страны после коронавируса. Футбол

Количество стран, принимающих Евро-2020 может сократиться.

Евро-2020 смогут принять не все страны после коронавируса
Фото: Twitter

Организаторы Евро-2020 могут столкнуться с некоторыми проблемами из-за переноса турнира.

В частности, не все страны-хозяйки будут готовы к принятию турнира, который состоится следующим летом, сообщает Daily Mail.

Федерации футбола Испании и Италии не уверены, что могут провести турнир, что связано с пандемией коронавируса, а также падением экономики стран.

Единственная страна, которая подтвердила свою готовность проводить Евро – это Англия. Напомним, на "Уэмбли" должны пройти матчи группового этапа, полуфиналы и финал турнира.

Отметим, что чемпионат Европы должен был пройти в следующих городах: Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Будапешт, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Бильбао, Амстердам.

Напомним, раннее стало известно, что UEFA перенес возобновление еврокубков на неопределенный срок.

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