Американский боксер восстановлен в статусе чемпиона WBC в весе Ломаченко

Девину Хэйни вернули чемпионский пояс WBC в легком весе.

Американский боксер восстановлен в статусе чемпиона WBC в весе Ломаченко
Девин Хэйни
Фото: boxingscene.com

Девин Хэйни восстановлен в статусе чемпиона мира по версии WBC в легком весе, сообщает решение президента Всемирного боксерского союза Маурисио Сулеймана Boxing Scene.

21-летний американец освободил пояс в ноябре прошлого года из-за травмы плеча, в результате чего ему присвоили звание "чемпиона в отпуске" и предоставили право провести титульный бой после возвращения.

Отметим, что отсутствие графика проведения боев, вызванного пандемией коронавируса, сыграло на руку Девину.

Хэйни был назначен чемпионом WBC после того, как союз присвоил тогдашнему обладателю титула Василию Ломаченко статус "франчайзингового чемпиона", освободив украинца от необходимости проводить защиту пояса.

В последнем бою Хэйни защитил титул WBC, единогласным решением судей победив Альфредо Сантьяго.

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