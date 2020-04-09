УАФ не рассматривает вариант с досрочным завершением сезона. Футбол

До начала августа еще есть время, полагают в организации.

УАФ не рассматривает вариант с досрочным завершением сезона
Фото: Николай Бочко

Украинская ассоциация футбола (УАФ) не рассматривает вариант с досрочным завершением сезона.

Напомним, УЕФА дал время доиграть сезон до 3 августа.

"С первых дней, когда стала очевидной угроза из-за пандемии, мы находимся в тесном контакте с УЕФА и ФИФА. Как известно, УЕФА провел уже две видеоконференции с участием руководителей УАФ и других национальных ассоциаций. О решениях, которые после обсуждения на этих встречах онлайн принимаются Исполкомом УЕФА, мы оперативно сообщаем. Но, к сожалению, сейчас невозможно говорить о конкретных датах, когда футбол полноценно восстановится и снова станет доступным для зрителей. Связано это с невозможностью прогнозировать ситуацию с пандемией", - цитирует первого вице-президента УАФ Олега Протасова пресс-служба организации.

"Да, УЕФА изначально планировал закончить сезон до конца июня. Сейчас, как известно, эти сроки сдвинули на август. Но никто не может сказать, что это окончательное решение. Поэтому мы будем и в дальнейшем следовать рекомендациям УЕФА и ФИФА. Другого пути у нас нет", - отметил спортивный функционер.

"В частности, с самого начала УЕФА рекомендовал по возможности, до введения в стране карантина государственными органами, продолжать проводить матчи национальных турниров и еврокубков. При этом были введены ограничения, и поединки проходили без зрителей. Не только игры национальных чемпионатов, но и матчи еврокубков.

Ведь мы не планировали и сейчас не рассматриваем вариант досрочного приостановления чемпионата. У нас есть уверенность, что на этом этапе, с учетом решений УЕФА, сезон будет продлен до августа, а значит, есть возможность закончить чемпионат и сыграть решающие матчи Кубка Украины.

Повторюсь, на данном этапе другие варианты, кроме полноценного доигрывания чемпионата, УАФ не рассматриваются", - заявил в заключении Протасов.

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