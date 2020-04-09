IFAB внес изменения в футбольные правила игры рукой и определения офсайда

А также уточнил некоторые моменты в работе VAR.

На 134-м ежегодном общем собрании (AGM) Совета Международной футбольной ассоциации (IFAB), которое состоялось 7 апреля, были приняты изменения и трактование некоторых из футбольных правил.

В частности, циркуляром №17 Совет объяснил, в каких случаях принято фиксировать игру рукой. Так, при определении нарушения правил граница между плечом и рукой проходит по линии подмышки.

Что касается правил офсайда, то в случае, если игрок защищающейся стороны намеренно сыграл рукой, после чего мяч оказался у соперника, то в такой ситуации положение вне игры у атакующей команды не должно фиксироваться.

Уточнено правило использования помощи системы VAR. Видеоассистенты главного арбитра могут давать ему советы по спорному эпизоду, но окончательное решение все равно остается за ним.

Добавим, что IFAB является международной организацией, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол.

Совет представлен родоначальниками футбола: футбольными ассоциациями Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, и ФИФА - организацией, занимающейся ведением футбола на международном уровне. В совете каждая британская футбольная ассоциация имеет 1 голос, а ФИФА имеет 4 голоса. Решения IFAB должны быть одобрены тремя четвертями голосов.

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