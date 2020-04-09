Авторитетный портал назвал стоимость состава топ-25 украинских футбольных клубов

"Шахтер" и "Динамо" недосягаемы.

Авторитетный портал назвал стоимость состава топ-25 украинских футбольных клубов

Авторитетный аналитический портал Transfermarkt опубликовал свежие данные трансферной стоимости футбольных клубов мира.

В украинском футболе самый дорогим составом располагает чемпион Украины донецкий "Шахтер".

В условиях пандемии коронавируса, а также экономическим кризисом, который начался в мире из-за карантина, трансферная суммарная стоимость "горняков" едва перевалила за 150 млн евро.

На втором месте со значительным отрывом расположилось "Динамо".

А за двумя флагманами украинского футбола – пропасть.

Примечательно, что в топ-25 вошла молодежная (U-19) команда донецкого "Шахтера".

Стоимость состава украинских клубов (в млн €).

  1. Шахтер 150,6
  2. Динамо 89,85
  3. Заря 17,53
  4. ФК Александрия 14,05
  5. СК Днепр-1 11,78
  6. Десна 11,33
  7. Мариуполь 10,88
  8. Ворскла 10,28
  9. Олимпик 8,85
  10. Колос 7,6
  11. Львов 6,43
  12. Карпаты 6,05
  13. Рух 4,55
  14. Ингулец 4,1
  15. Оболонь-Бровар 3,55
  16. Металлист 1925 3,45
  17. Волынь 3,43
  18. Черноморец 2,93
  19. Авангард Краматорск 2,8
  20. Минай 2,78
  21. Агробизнес Волочиск 2,48
  22. Shakhtar Donetsk UEFA U19 2,2
  23. Горняк-Спорт Горишние Плавни 1,93
  24. Верес 1,8
  25. Металлург Запорожье 1,63

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