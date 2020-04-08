ФИФА издала циркуляр, регулирующий вопросы трансферов игроков в условиях коронавируса. Футбол

Также документ регламентирует изменение в сроках трансферного окна.

ФИФА издала циркуляр, регулирующий вопросы трансферов игроков в условиях коронавируса
Фото: ФИФА

ФИФА издала документ, регулирующий правовые последствия в футболе, возникшие в результате вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте FIFA.

В частности, в постановлении организации особое внимание уделяется вопросам контрактов футболистов и будущего трансферного окна.

При этом отмечено, что срок действия контрактов игроков с клубами, которые были рассчитаны до конца футбольного сезона (30 июня), должны быть продлены и действовать до тех пор, пока текущий сезон не будет доигран.

Соответственно срок новых контрактов вступит в силу лишь с момента фактического начала следующего сезона.

Что касается летнего трансферного окна, то ФИФА разрешит совершать трансферы во время перерыва между сезонами, сроки которого могут быть смещены.

Также ФИФА посоветовала клубам урегулировать вопрос касательно сокращения зарплат. В случае возникновения конфликтов решение о расторжении трудовых договоров будет приниматься в установленном порядке с учетом различных факторов, среди которых учитывается:

  • была ли попытка клуба достичь соглашения с игроком;
  • экономическое состояние клуба;
  • пропорциональность в условиях изменений в контрактах игроков;
  • чистые доходы игроков после изменений в контрактах;
  • вопрос одинакового отношения ко всем игрокам.

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 сезоны в большинстве мировых чемпионатов приостановлены на неопределенный срок.

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