Моуриньо ждет наказание за нарушение карантина. Футбол

Главный тренер "Тоттенхэма" провел тренировку с игроками в парке.

Моуриньо ждет наказание за нарушение карантина
Жозе Моуриньо
Фото: Тесс Дерри / dpa

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо может быть оштрафован, так как он был замечен в лондонском парке, где проводил тренировку для троих игроков своей команды, сообщает Bild.

Таким образом, португальский специалист и три футболиста "шпор" нарушили сразу два пункта официального закона, который действует во время пандемии коронавируса в Великобритании.

В частности, в законе сказано, что все люди должны находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга, а занятия на свежем воздухе могут выполняться только с одним человеком.

Just when you thought Spurs couldn’t get any worse, Mourinho was caught training with three first team players in a London park today, breaking lockdown rules pic.twitter.com/WjJVdRTrtb

— dummyaccountformemes (@dummyaccountfo8) April 7, 2020

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