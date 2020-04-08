Моуриньо ждет наказание за нарушение карантина. Футбол
Главный тренер "Тоттенхэма" провел тренировку с игроками в парке.
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо может быть оштрафован, так как он был замечен в лондонском парке, где проводил тренировку для троих игроков своей команды, сообщает Bild.
Таким образом, португальский специалист и три футболиста "шпор" нарушили сразу два пункта официального закона, который действует во время пандемии коронавируса в Великобритании.
В частности, в законе сказано, что все люди должны находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга, а занятия на свежем воздухе могут выполняться только с одним человеком.
Just when you thought Spurs couldn’t get any worse, Mourinho was caught training with three first team players in a London park today, breaking lockdown rules— dummyaccountformemes (@dummyaccountfo8)
pic.twitter.com/WjJVdRTrtb April 7, 2020