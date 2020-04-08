Команда Формулы-1 "Мерседес" переоборудовала базу в Англии для производства систем ИВЛ

Фото: Мерседес

Победитель шести последних сезонов чемпионата мира в классе машин Формула-1 – "Мерседес" переоборудовал свою производственную базу в британском Бриксуорте для выпуска UCL-Ventura, систем искусственной вентиляции легких, разработанную вместе с университетским колледжем Лондона, сообщается на официальном сайте команды.

Для этого им понадобилось лишь четверо суток, уточняется в пресс-релизе.

В условиях пандемии коронавируса медики Великобритании испытывают дефицит систем ИВЛ, и заводская команда немецкого автоконцерна решила оказать помощь. На 40 машинах, которые раньше выпускали поршни и элементы батареи для гибридных двигателей болидов Ф1, теперь производят по 1000 медицинских аппаратов за сутки.

Более того, "Мерседес" опубликовал полную документацию на UCL-Ventura, которую могут использовать другие производители систем ИВЛ.

Лицензионный пакет включает в себя не только дизайн, но также указаны материалы, инструменты и комплекты, используемые в процессе быстрого макетирования, а также время изготовления каждой детали.