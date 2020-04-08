Гвардиола заинтересован в подписании еще одного экс-игрока "Шахтера"

Атакующий полузащитник Дуглас Коста собирается после завершения нынешнего сезона покинуть "Ювентус". Следующим клубом 29-летнего игрока сборной Бразилии может стать "Манчестер Сити", сообщает "Советский спорт", ссылаясь на Corriere dello Sport.

В прошлом "горожане" уже пытались несколько раз приобрести Косту.

Добавим, что Дуглас уже играл под руководством Хосепа Гвардиолы. В 2015 году по инициативе испанского специалиста "Бавария" приобрела бразильца у донецкого "Шахтера" за 30 млн евро.

В июле 2018-го Дуглас перешел из мюнхенского клуба в "Ювентус" за 40 млн евро.

В нынешнем сезоне Коста отметился тремя результативными передачами в 14 матчах Серии А и при этом всего лишь шесть раз вышел в стартовом составе туринцев.

Напомним, что за клуб с "Этихада" выступает еще один экс-игрок "Шахтера" – Александр Зинченко.