Экс-президент ФК "Буковина" умер от коронавируса

Василию Федорюку было 72 года.

Экс-президент ФК "Буковина" умер от коронавируса
Экс-президент ФК "Буковина" Василий Федорюк
Фото: bukinfo.com.ua

Бывший президент футбольного клуба "Буковина" Василий Федорюк скончался от коронавируса.

Об этом сообщил бывший глава ПФЛ Святослав Сирота.

"Вчера от коронавируса скончался бывший президент футбольного клуба "Буковина" Черновцы Василий Александрович Федорюк. Скорбим. Выражаю соболезнования его родным и близким. А остальные, все же, может быть, начнут понимать, что вирус есть, и он реальная угроза жизни", - написал Сирота в фейсбуке.

Василию Федорюку было 72 года.

Пост президента "Буковины" он занимал в 1993-1998 и 2007-2010 годах.

Напомним, в Украине зафиксировано более 1400 случаев заражения коронавирусом, 45 из них - летальные.

Все спортивные мероприятия в стране остановлены в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

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