ФИФА проверит информацию по делу о коррупции при выборе хозяйки Чемпионатов мира-2018 и 2022

ФИФА запросит у Министерства юстиции США дополнительную информацию, по обвинению нескольких экс-членов исполкома ФИФА в подкупе при выборе стран-организаторов Чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

"Важно отметить, что ФИФА был присвоен статус жертвы в криминальном расследовании в США , высокопоставленные чиновники ФИФА находится в постоянном контакте с министерством юстиции США , - приводит "Спорт-Экспресс" заявление организации. - После последних обвинения ФИФА попросит министерство предоставить дополнительную информацию по этим делам.

ФИФА поддерживает все расследования, касающиеся возможных нарушений закона, связанных с национальными и международными футбольными турнирами, и продолжит сотрудничать с правоохранительными органами, ведущими следствие. ФИФА тщательно следит за этими расследованиями и судебными процессами, проходящими в США и других странах мира".