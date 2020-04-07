ФИФА проверит информацию по делу о коррупции при выборе хозяйки Чемпионатов мира-2018 и 2022

Министерство юстиции США назвало конкретные фамилии участников коррупционного скандала.

ФИФА проверит информацию по делу о коррупции при выборе хозяйки Чемпионатов мира-2018 и 2022
Логотип Чемпионата мира-2022
Фото: фифа

ФИФА запросит у Министерства юстиции США дополнительную информацию, по обвинению нескольких экс-членов исполкома ФИФА в подкупе при выборе стран-организаторов Чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

"Важно отметить, что ФИФА был присвоен статус жертвы в криминальном расследовании в США, высокопоставленные чиновники ФИФА находится в постоянном контакте с министерством юстиции США, - приводит "Спорт-Экспресс" заявление организации. - После последних обвинения ФИФА попросит министерство предоставить дополнительную информацию по этим делам.

ФИФА поддерживает все расследования, касающиеся возможных нарушений закона, связанных с национальными и международными футбольными турнирами, и продолжит сотрудничать с правоохранительными органами, ведущими следствие. ФИФА тщательно следит за этими расследованиями и судебными процессами, проходящими в США и других странах мира".

Ранее Министерство юстиции США представило заключение, в котором говорится, что экс-глава КОНКАКАФ Джек Уорнер получил взятку в размере 5 млн долларов от десяти различных подставных компаний за голос в пользу РоSSии, а бывшему президенту Федерации футбола Гватемалы Рафаэлю Сальгуэро обещали 1 млн долларов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Врач футбольного клуба "Реймс" покончил жизнь самоубийством после заражения коронавирусомВрач футбольного клуба "Реймс" покончил жизнь самоубийством после заражения коронавирусом
Вы идиоты, если думаете, что коронавирус – шутка, - Малиновский. ФутболВы идиоты, если думаете, что коронавирус – шутка, - Малиновский. Футбол
Стартует еще один футбольный чемпионат, невзирая на коронавирусСтартует еще один футбольный чемпионат, невзирая на коронавирус
Форвард сборной Украины вылечился от коронавирусаФорвард сборной Украины вылечился от коронавируса
Все 10 футболистов "Валенсии", заразившиеся коронавирусом, выздоровелиВсе 10 футболистов "Валенсии", заразившиеся коронавирусом, выздоровели
Блок рекламы


Похожие новости
Минюст США назвал имена чиновников ФИФА, которых РоSSия и Катар подкупили, чтобы получить Чемпионаты мира по футболуМинюст США назвал имена чиновников ФИФА, которых РоSSия и Катар подкупили, чтобы получить Чемпионаты мира по футболу
ФИФА работает над "планом Маршалла" по борьбе с последствиями коронавируса. ФутболФИФА работает над "планом Маршалла" по борьбе с последствиями коронавируса. Футбол
УЕФА установил новый крайний срок завершения национальных чемпионатов. ФутболУЕФА установил новый крайний срок завершения национальных чемпионатов. Футбол
УЕФА расширила границы дат завершения национальных чемпионатов. ФутболУЕФА расширила границы дат завершения национальных чемпионатов. Футбол
УЕФА обозначил крайний срок завершения национальных чемпионатовУЕФА обозначил крайний срок завершения национальных чемпионатов
Президент ФИФА обратился к болельщикам в связи с коронавирусом. ФутболПрезидент ФИФА обратился к болельщикам в связи с коронавирусом. Футбол
"Динамо" возмущено беспринципным нарушением условий конфиденциальности по допинговому делу Беседина. Футбол"Динамо" возмущено беспринципным нарушением условий конфиденциальности по допинговому делу Беседина. Футбол
Футбол может стать лекарством от коронавируса, - президент ФИФАФутбол может стать лекарством от коронавируса, - президент ФИФА
Президент "Пари Сен-Жермен" обвиняется в совершении преступлений по делу о продаже прав на трансляцию ЧМПрезидент "Пари Сен-Жермен" обвиняется в совершении преступлений по делу о продаже прав на трансляцию ЧМ
Технический директор ФИФА предлагает кардинально изменить правило офсайда. ФутболТехнический директор ФИФА предлагает кардинально изменить правило офсайда. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости