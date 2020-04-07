Минюст США назвал имена чиновников ФИФА, которых РоSSия и Катар подкупили, чтобы получить Чемпионаты мира по футболу

2010 год: момент объявления хозяев ЧМ в 2018 и 2022 годах

После нескольких лет расследований и обвинений Министерство юстиции США выступило с доказательствами подкупа Россией и Катаром бывших чиновников ФИФА ради получения права проведения Чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов соответственно, сообщает The New York Times.

В частности, в расследовании упоминается имя бывшего вице-президента ФИФА Джека Уорнера из Тринидад и Тобаго, который получил 5 млн долл. через ряд подставных компаний, чтобы он проголосовал за РоSSию. На его счет в банке на родине на протяжении 6 месяцев было сделано более 20 переводов.

Также назван гватемальский футбольный чиновник Рафаэль Сальгуэро, который в 2016 году признал себя виновным в отмывании денег и мошенничестве. Он получил 1 млн долл., чтобы отдать свой голос РоSSии.

От Катара взятки получили экс-президент бразильской конфедерации футбола Рикардо Тейшейра, бывший президент КОНМЕБОЛ Николас Леос, а также президент Ассоциации футбола Аргентины и вице-президент ФИФА Хулио Грондона.

При этом отмечается, что Грондона умер в 2014 году, а Леос - в прошлом году, находясь под домашним арестом в Парагвае и борясь с экстрадицией в США .

Напомним, что РоSSия победила в финальном туре голосования Англию. В кампании также принимали участие совместные заявки Голландии-Бельгии и Испании-Португалии.