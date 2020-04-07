"Динамо" требует от двух бразильских клубов оплаты долга по трансферам. Футбол

В центре внимания трансферы Че Че и Сидиклея.

"Динамо" требует от двух бразильских клубов оплаты долга по трансферам
Сидклей
Фото: ФК "Динамо"

"Динамо" требует от двух бразильских клубов - "Сан-Паулу" и "Коринтианса" придерживаться условий трансферных контрактов и выплатить задолженность по трансферам двух экс-киевлян - хавбека Че Че и защитника Сидиклея, сообщается на официальном сайте "бело-синих".

Клуб опубликовал разъяснения по поводу спора с бразильскими командами.

Согласно условий контракта по трансферу Че Че (4,8 млн евро), "Сан-Паулу" должен был выплатить стоимость игрока частями до января 2021 года. Бразильцы не оплатили условленную сумму в августе 2019 года, а также не сделали следующих траншей.

Киевляне обратились в ФИФА, которая обязала бразильцев выплатить как просроченные платежи, так и все последующие. "Сан-Паулу", при этом, заявил об обращении в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

Также нарушил условия трансфера Сидиклея "Коринтианс", который просрочил платеж 1 марта 2020 года. "Динамо" вновь обратилось в ФИФА с целью обязать бразильцев выполнить контракт с учетом санкций за его нарушение.

Напомним, Че Че находился в "Динамо" с июня 2018 года и сыграл за столичный клуб 16 матчей. В апреле прошлого года он перешел в "Сан-Паулу".

В свою очередь, Сидиклей перешел в "Динамо" также летом 2018 года, за все время он сыграл 23 матча в футболке киевлян, отличившись голом и двумя ассистами. После перехода в "Коринтианс" 26-летний защитник провел лишь четыре поединка за новую команду.

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