"Бавария" возобновила тренировки, несмотря на карантин

Игроки разбились на небольшие группы.

Фото: бавария

На тренировочной базе мюнхенской "Баварии" на Зэбенерштрассе состоялась первая тренировка чемпионов Германии семи последних лет после того, как команда ушла на карантин, вызванный пандемией коронавируса.

Как сообщает пресс-служба клуба, 21 игрок занимались небольшими группами, максимум по 5 человек, и соблюдали безопасную дистанцию друг от друга.

Напомним, мюнхенцы 20 марта ввели обязательный домашний карантин на две недели.

Добавим, что чемпионат Германии может возобновиться 2 или 9 мая, а завершить - до 30 июня, сообщает Bild. Бунедслига следит за ситуацией в стране и в командах.

Роберт Левандовски
Фото: bild
Роберт Левандовски

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