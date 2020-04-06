К Беларуси, Бурунди и Никарагуа присоединяется еще один национальный чемпионат по футболу

В компанию к Беларуси, Бурунди и Никарагуа присоединился Таджикистан – в субботу он начал футбольный сезон 2020 года матчем за Суперкубок страны, в котором чемпион прошлого сезона - столичный "Истиклол" обыграл серебряного призера – "Худжанд" – 2:1.

Отметим, что "Истиклол", который тренирует украинский специалист Виталий Левченко, стал девятикратным обладателем Суперкубка Таджикистана.

А в воскресенье стартовал первый тур чемпионата.