К Беларуси, Бурунди и Никарагуа присоединяется еще один национальный чемпионат по футболу

В Таджикистане стартовало первенство страны.

К Беларуси, Бурунди и Никарагуа присоединяется еще один национальный чемпионат по футболу
Виталий Левченко
Фото: fft.tj

В компанию к Беларуси, Бурунди и Никарагуа присоединился Таджикистан – в субботу он начал футбольный сезон 2020 года матчем за Суперкубок страны, в котором чемпион прошлого сезона - столичный "Истиклол" обыграл серебряного призера – "Худжанд" – 2:1.

Отметим, что "Истиклол", который тренирует украинский специалист Виталий Левченко, стал девятикратным обладателем Суперкубка Таджикистана.

А в воскресенье стартовал первый тур чемпионата.

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