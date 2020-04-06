Украинец Зозуля приобрел оборудование для больницы в Альбасете. Футбол

Футболист пожертвовал специальную кровать для отделения интенсивной терапии.

Фото: albacetebalompie.es Роман Зозуля

Нападающий Роман Зозуля приобрел оборудование для больницы общего профиля в Альбасете, сообщает Radio Marca Albacete CLM.

Украинский форвард местного одноименного футбольного клуба пожертвовал специальную кровать для отделения интенсивной терапии.

Ранее сообщалось, что Зозуля является самый высокооплачиваемым игроком "Альбасете". Украинец зарабатывает около 500 тыс. евро в год.

Зозуля выступает за "Альбасете" с 2017 года. В нынешнем году 30-летний форвард провел 28 матчей за испанскую команду, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

"Альбасете" идет на 19-м месте Сегунды, всего в 1 очке от зоны вылета.

Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса.