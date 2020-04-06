Пулев отдаст медикам половину гонорара от чемпионского боя с Джошуа

Болгарин планирует сделать крупное пожертвование на борьбу с коронавирусом.

Пулев отдаст медикам половину гонорара от чемпионского боя с Джошуа

Претендент №1 по версии IBF, болгарский боксер Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) заявил, что пожертвует часть гонорара за бой с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF британцем Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) врачам, борющимся с коронавирусом.

"Это правда, что я собираюсь отдать 50 процентов гонорара от боя с Джошуа героям, которые круглосуточно борются с пандемией. Собираюсь подарить врачам и больницам необходимое снаряжение для того, чтобы одолеть эту болезнь", - приводит слова Пулева Reuters.

Ожидается, что гонорар 38-летнего болгарина за бой против британца составит около 5 млн долларов.

Напомним, что поединок Пулева с Джошуа был намечен на 20 июня в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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