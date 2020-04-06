Врач футбольного клуба "Реймс" покончил жизнь самоубийством после заражения коронавирусом

Врач клуба французской Лиги 1 - "Реймс" Бернар Гонсалес совершил самоубийство в своем доме, сообщает Le Parisien.

60-летний Гонсалес был болен коронавирусом. Он находился на самоизоляции вместе со своей супругой, которая также была заражена.

Мэр города Реймс Арно Робин прокомментировал случившееся, но не стал раскрывать подробностей предсмертной записки

"Я шокирован этой новостью. Разговаривал с ним на прошлой неделе, Бернар ни разу не касался этой темы. Мне очень жаль – это был очень хороший человек, преданный своему делу".

Двукратный чемпион Франции до приостановки матчей Лиги 1 шел на пятой строчке в турнирной таблице.