Врач футбольного клуба "Реймс" покончил жизнь самоубийством после заражения коронавирусом

Причину самоубийства Бернар Гонсалес описал в предсмертной записке.

Врач футбольного клуба "Реймс" покончил жизнь самоубийством после заражения коронавирусом
Бернар Гонсалес
Фото: Le Parisien

Врач клуба французской Лиги 1 - "Реймс" Бернар Гонсалес совершил самоубийство в своем доме, сообщает Le Parisien.

60-летний Гонсалес был болен коронавирусом. Он находился на самоизоляции вместе со своей супругой, которая также была заражена.

Мэр города Реймс Арно Робин прокомментировал случившееся, но не стал раскрывать подробностей предсмертной записки

"Я шокирован этой новостью. Разговаривал с ним на прошлой неделе, Бернар ни разу не касался этой темы. Мне очень жаль – это был очень хороший человек, преданный своему делу".

Двукратный чемпион Франции до приостановки матчей Лиги 1 шел на пятой строчке в турнирной таблице.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полотенце Брайанта с последнего матча легенды было продано с аукционаПолотенце Брайанта с последнего матча легенды было продано с аукциона
Вы идиоты, если думаете, что коронавирус – шутка, - Малиновский. ФутболВы идиоты, если думаете, что коронавирус – шутка, - Малиновский. Футбол
Стартует еще один футбольный чемпионат, невзирая на коронавирусСтартует еще один футбольный чемпионат, невзирая на коронавирус
Форвард сборной Украины вылечился от коронавирусаФорвард сборной Украины вылечился от коронавируса
Все 10 футболистов "Валенсии", заразившиеся коронавирусом, выздоровелиВсе 10 футболистов "Валенсии", заразившиеся коронавирусом, выздоровели
Блок рекламы


Похожие новости
ФИФА работает над "планом Маршалла" по борьбе с последствиями коронавируса. ФутболФИФА работает над "планом Маршалла" по борьбе с последствиями коронавируса. Футбол
Все 10 футболистов "Валенсии", заразившиеся коронавирусом, выздоровелиВсе 10 футболистов "Валенсии", заразившиеся коронавирусом, выздоровели
Полотенце Брайанта с последнего матча легенды было продано с аукционаПолотенце Брайанта с последнего матча легенды было продано с аукциона
Шевченко сравнил ситуацию с коронавирусом в Италии с ЧернобылемШевченко сравнил ситуацию с коронавирусом в Италии с Чернобылем
Игрок сборной Украины заболел коронавирусомИгрок сборной Украины заболел коронавирусом
Футболисты клуба Бундеслиги полностью отказались от зарплаты в условиях коронавирусаФутболисты клуба Бундеслиги полностью отказались от зарплаты в условиях коронавируса
Бразильский стадион "Маракана" превратили в полевой госпиталь для зараженных коронавирусомБразильский стадион "Маракана" превратили в полевой госпиталь для зараженных коронавирусом
Стадион "Реала" - "Сантьяго Бернабеу" будет задействован в кампании борьбы с коронавирусомСтадион "Реала" - "Сантьяго Бернабеу" будет задействован в кампании борьбы с коронавирусом
Четыре клуба Бундеслиги выделят 20 млн евро помощи немецким футбольным клубамЧетыре клуба Бундеслиги выделят 20 млн евро помощи немецким футбольным клубам
Футбольный клуб "Ворскла" в борьбе с коронавирусом закупил оборудование полтавской областной больницеФутбольный клуб "Ворскла" в борьбе с коронавирусом закупил оборудование полтавской областной больнице
Последние новости
Подгружаем последние новости