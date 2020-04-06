УЕФА опроверг слухи о намерении завершить Лигу Чемпионов в августе

Возобновление еврокубков перенесено на неопределенное время.

УЕФА опроверг слухи о намерении завершить Лигу Чемпионов в августе
Фото: UEFA.com

УЕФА опроверг данные о желании завершить прерванную из-за коронавируса Лигу Чемпионов не позднее 3 августа, о чем сообщало издание ZDF со ссылкой на главу организации Александера Чеферина, сообщает AS.

"Президент УЕФА Александр Чеферин заявил телеканалу ZDF, что Лигу Чемпионов необходимо доиграть до 3 августа. Но это неправда. Чеферин не указывал точных сроков окончания сезона.

В данный момент УЕФА анализирует все варианты завершения внутренних турниров и еврокубков в составе рабочей группы, созданной 17 марта. Нужно найти календарные решения для того, чтобы завершить соревнования на всех уровнях", - цитирует пресс-службу УЕФА испанское издание.

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