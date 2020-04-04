Фонсека хочет купить сразу трех игроков "Шахтера"

"Рома" делает ставку в трансферной кампании на горняков.

Фонсека хочет купить сразу трех игроков "Шахтера"
Паулу Фонсека
Фото: Gazzetta dello Sport

Сразу три игрока донецкого "Шахтера" входят в список интересов римской "Ромы", сообщает Gazzetta dello Sport.

Экс-главный тренер "Шахтера" Пауло Фонсека хочет видеть в составе волков Виктора Коваленко, Маркоса Антонио и Тете.

Стоит отметить, что португальский специалист надеется воспользоваться хорошими отношениями с руководством "горняков", чтобы осуществить трансферы.

Коваленко в текущем сезоне сыграл 21 матч (два гола), Маркос Антонио вышел на поле 20 раз (два гола), а Тете - 28 раз (семь голов).

Добавим, что в нынешнем составе "Ромы" выступает еще один экс-игрок "Шахтера" - Генрих Мхитарян, который отдан на сезон в аренду лондонским "Арсеналом".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полотенце Брайанта с последнего матча легенды было продано с аукционаПолотенце Брайанта с последнего матча легенды было продано с аукциона
Ломаченко извинился перед православными за призыв рисовать кресты на дверяхЛомаченко извинился перед православными за призыв рисовать кресты на дверях
Вы идиоты, если думаете, что коронавирус – шутка, - Малиновский. ФутболВы идиоты, если думаете, что коронавирус – шутка, - Малиновский. Футбол
От коронавируса скончался фанат "Чарльтона", который не пропустил ни одного из 1076 матчей команды с 1998 годаОт коронавируса скончался фанат "Чарльтона", который не пропустил ни одного из 1076 матчей команды с 1998 года
Стартует еще один футбольный чемпионат, невзирая на коронавирусСтартует еще один футбольный чемпионат, невзирая на коронавирус
Блок рекламы


Похожие новости
"Ювентус" отправил игроков, тренеров и президента на карантин. Футбол"Ювентус" отправил игроков, тренеров и президента на карантин. Футбол
УЕФА запретил рукопожатия игроков перед матчами из-за коронавирусаУЕФА запретил рукопожатия игроков перед матчами из-за коронавируса
В одном матче Украинской хоккейной лиги зрители увидели сразу две яркие дракиВ одном матче Украинской хоккейной лиги зрители увидели сразу две яркие драки
Юлия Ткач стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбеЮлия Ткач стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе
Рестлер уложил трех соперников прыжком со 2-го этажа торгового центра на помостРестлер уложил трех соперников прыжком со 2-го этажа торгового центра на помост
Опубликована официальная зарплата игроков и тренерского штаба "Динамо": наибольшая – 860 долл. ФутболОпубликована официальная зарплата игроков и тренерского штаба "Динамо": наибольшая – 860 долл. Футбол
Лондонский "Арсенал" хочет подписать защитника сборной Украины до 1-го февраля, - агент. ФутболЛондонский "Арсенал" хочет подписать защитника сборной Украины до 1-го февраля, - агент. Футбол
В окружении Фридмана прокомментировали намерения роSSийского миллиардера купить "Карпаты". ФутболВ окружении Фридмана прокомментировали намерения роSSийского миллиардера купить "Карпаты". Футбол
РоSSийский бизнесмен планирует купить львовские "Карпаты"РоSSийский бизнесмен планирует купить львовские "Карпаты"
В стане "Шахтера" произошла словесная ругань игроков через соцсети из-за вылета клуба из ЛЧ: Тайсон ответил Степаненко. ФутболВ стане "Шахтера" произошла словесная ругань игроков через соцсети из-за вылета клуба из ЛЧ: Тайсон ответил Степаненко. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости