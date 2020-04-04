Английская Премьер-Лига сделала официальное заявление насчет возобновления чемпионата

В начале мая рестарт первенства не состоится.

Английская Премьер-Лига сделала официальное заявление насчет возобновления чемпионата
Фото: апл

Руководство Английской Премьер-Лиги обсудило возвращение сезона, финансовую помощь клубам в борьбе с коронавирусом, а также помощь клубам EFL и Национальной лиги, сообщается на официальном сайте АПЛ.

В итоге, было принято решение не возобновлять текущий сезон в начале мая, на что рассчитывали наиболее оптимистично настроенные болельщики.

При этом отмечено, что сезон-2019/20 будет доигран только тогда, когда это будет безопасно и уместно, говорится в заявлении.

В коммюнике также указано, что приоритетом Лиги является здоровье участников соревнований и болельщиков. Решение о дате проведения матчей будет принято позднее после консультаций со всеми заинтересованными сторонами, а также правительством Великобритании. Возобновление турнира возможно только в том случае, если соответствующие медицинские службы одобрят это.

Кроме того, клубы АПЛ проведут переговоры со своими игроками по поводу сокращения зарплат на 30% из-за ситуации с коронавирусом. По мере изменения ситуации эти условия могут быть пересмотрены. Также клубы обсудили помощь здравоохранению в борьбе с коронавирусом, а также клубам низших дивизионов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полотенце Брайанта с последнего матча легенды было продано с аукционаПолотенце Брайанта с последнего матча легенды было продано с аукциона
Ломаченко извинился перед православными за призыв рисовать кресты на дверяхЛомаченко извинился перед православными за призыв рисовать кресты на дверях
Вы идиоты, если думаете, что коронавирус – шутка, - Малиновский. ФутболВы идиоты, если думаете, что коронавирус – шутка, - Малиновский. Футбол
От коронавируса скончался фанат "Чарльтона", который не пропустил ни одного из 1076 матчей команды с 1998 годаОт коронавируса скончался фанат "Чарльтона", который не пропустил ни одного из 1076 матчей команды с 1998 года
Стартует еще один футбольный чемпионат, невзирая на коронавирусСтартует еще один футбольный чемпионат, невзирая на коронавирус
Блок рекламы


Похожие новости
Украинец стал самым дорогим футболистом чемпионата БеларусиУкраинец стал самым дорогим футболистом чемпионата Беларуси
Украинские футболисты голами обеспечили своим командам победы в матчах чемпионата БелорусиУкраинские футболисты голами обеспечили своим командам победы в матчах чемпионата Белоруси
В матче чемпионата Белоруси по футболу на трибунах появился флаг УкраиныВ матче чемпионата Белоруси по футболу на трибунах появился флаг Украины
Украинская Премьер-лига перенесла выборы президента. ФутболУкраинская Премьер-лига перенесла выборы президента. Футбол
Премьер-лига определила два варианта окончания чемпионата Украины. ФутболПремьер-лига определила два варианта окончания чемпионата Украины. Футбол
В матче чемпионата Беларуси по футболу было назначено 5 пенальти, 2 из которых не реализованоВ матче чемпионата Беларуси по футболу было назначено 5 пенальти, 2 из которых не реализовано
Английская Премьер-Лига на 4 недели продлила карантин из-за коронавируса. ФутболАнглийская Премьер-Лига на 4 недели продлила карантин из-за коронавируса. Футбол
Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболуПремьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу
Динамовец попал в символическую сборную 26-го тура чемпионата ТурцииДинамовец попал в символическую сборную 26-го тура чемпионата Турции
В Украинской Премьер-лиге готовы к возможной остановке чемпионатаВ Украинской Премьер-лиге готовы к возможной остановке чемпионата
Последние новости
Подгружаем последние новости