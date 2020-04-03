Ведущие голландские клубы, включая "Аякс", ПСВ и АЗ, не хотят продолжать чемпионат. Футбол

УЕФА может лишить их еврокубков.

Ведущие голландские клубы, включая "Аякс", ПСВ и АЗ, не хотят продолжать чемпионат
АЗ
Фото: Pro Shots

Ведущие клубы чемпионата Нидерландов заявили местной футбольной ассоциации, что не желают доигрывать сезон-2019/20, сообщает Voetbal International.

Многолетний лидер голландского клубного футбола – "Аякс", а также ПСВ и "АЗ Алкмаар" считают, что не стоит продолжать матчи в Эредивизи даже при пустых трибунах.

В свою очередь, УЕФА в письме, подписанном главой организации Александером Чеферином, завуалированно дал понять, что оставляет за собой право исключить клубы из Лиги Чемпионов и Лиги Европы в следующем сезоне, если национальные чемпионаты не будут доиграны.

"Поскольку участие в соревнованиях УЕФА определяется спортивными результатами, достигнутыми в конце полностью сыгранного национального соревнования, преждевременное завершение первенств может вызвать сомнения в выполнении этого условия. УЕФА оставляет за собой право определять, будут ли клубы допущены к соревнованиям УЕФА 2020/21, согласно соответствующим правилам, касающимся этих соревнований", - цитирует заявление УЕФА издание.

До приостановки турнира амстердамский клуб и клуб из Алкмаара лидировали в турнирной таблице, набрав одинаковое количество очков, однако "Аякс" опережал своих соперников по дополнительным показателям.

Тройку замыкал "Фейеноорд", а ПСВ расположился вслед за клубом из Эйндховена.

Ранее сообщалось, что проведение чемпионата Бельгии 2019/20 по футболу будет окончательно остановлено из-за пандемии коронавируса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Игрок сборной Украины заболел коронавирусомИгрок сборной Украины заболел коронавирусом
Полотенце Брайанта с последнего матча легенды было продано с аукционаПолотенце Брайанта с последнего матча легенды было продано с аукциона
Ломаченко извинился перед православными за призыв рисовать кресты на дверяхЛомаченко извинился перед православными за призыв рисовать кресты на дверях
Вы идиоты, если думаете, что коронавирус – шутка, - Малиновский. ФутболВы идиоты, если думаете, что коронавирус – шутка, - Малиновский. Футбол
От коронавируса скончался фанат "Чарльтона", который не пропустил ни одного из 1076 матчей команды с 1998 годаОт коронавируса скончался фанат "Чарльтона", который не пропустил ни одного из 1076 матчей команды с 1998 года
Блок рекламы


Похожие новости
УЕФА возмущен решением Бельгии досрочно завершить чемпионат. ФутболУЕФА возмущен решением Бельгии досрочно завершить чемпионат. Футбол
Клубы Английской Премьер-Лиги отклонили предложение доиграть сезон в КитаеКлубы Английской Премьер-Лиги отклонили предложение доиграть сезон в Китае
ФИФА работает над "планом Маршалла" по борьбе с последствиями коронавируса. ФутболФИФА работает над "планом Маршалла" по борьбе с последствиями коронавируса. Футбол
Ведущий игрок "Тоттенхэма", несмотря на карантин, покинул Англию и отправился на военные сборы в Корею. ФутболВедущий игрок "Тоттенхэма", несмотря на карантин, покинул Англию и отправился на военные сборы в Корею. Футбол
Испанская Marca провела голосование за звание лучшего футболиста в историиИспанская Marca провела голосование за звание лучшего футболиста в истории
Все 10 футболистов "Валенсии", заразившиеся коронавирусом, выздоровелиВсе 10 футболистов "Валенсии", заразившиеся коронавирусом, выздоровели
УЕФА установил новый крайний срок завершения национальных чемпионатов. ФутболУЕФА установил новый крайний срок завершения национальных чемпионатов. Футбол
УЕФА расширила границы дат завершения национальных чемпионатов. ФутболУЕФА расширила границы дат завершения национальных чемпионатов. Футбол
Стартует еще один футбольный чемпионат, невзирая на коронавирусСтартует еще один футбольный чемпионат, невзирая на коронавирус
Украинец стал самым дорогим футболистом чемпионата БеларусиУкраинец стал самым дорогим футболистом чемпионата Беларуси
Последние новости
Подгружаем последние новости