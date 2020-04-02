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2020-04-02
Все 10 футболистов "Валенсии", заразившиеся коронавирусом, выздоровели
В раздевалке Valencia CF больше нет коронавируса.
Фото: JML
"Валенсия"
Второй тест на коронавирус у десяти игроков "Валенсии" дал отрицательный результат, сообщает Superdeporte.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились 10 футболистов и 15 сотрудников испанского клуба.
Впрочем, у некоторых членов персонала "Валенсии" тест все же оказался положительным, уточняет издание.
"Валенсия" стала одним из первых клубов в Испании, который сообщил о заражении коронавирусом своих игроков. Источником заражения мог стать первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аталанты" (1:4), сыгранный в Милане.
Италия больше всех в Европе пострадала от COVID-19, а на игре присутствовало более 40 тыс. болельщиков.