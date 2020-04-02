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2020-04-02
Форвард сборной Украины вылечился от коронавируса
Накануне Вячеслава Боброва выписали из Александровской больницы.
Фото: Александр Осипов
Вячеслав Бобров
Форвард сборной Украины и испанской "Фуэнлабрады" Вячеслав Бобров, который первый из украинских спортсменов сдал положительный тест на COVID-19, вылечился от коронавируса.
Накануне баскетболиста выписали из медучреждения, об этом в своем Facebook сообщила главный врач столичной Александровской больницы Людмила Антоненко.
"Сегодня мы выписали игрока сборной Украины по баскетболу. Вячеслав боролся с вирусом, как и положено настоящему спортсмену - быстро поправился".
Отметим, что раннее 27-летний спортсмен предположил, что мог заразиться в аэропорту, когда направлялся в Украину из Испании.