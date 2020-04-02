УЕФА установил новый крайний срок завершения национальных чемпионатов. Футбол

Организация попросила национальные лиги завершить сезон до 3 августа.

УЕФА установил новый крайний срок завершения национальных чемпионатов
Фото: УЕФА

Накануне Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел видеоконференции с участием 55 членов организации, на которой, в частности, была озвучена новая крайняя дата завершения внутреннего сезона.

УЕФА попросил национальные лиги доиграть чемпионаты до 3 августа, утверждает пресс-служба голландской Эредивизи.

Для этих целей УЕФА перенес июньские товарищеские поединки сборных, а также игры плей-офф за проход в финальную часть Евро-2020.

Руководство УЕФА пошло на этот шаг для того, чтобы лигам было легче урегулировать клубные вопросы.

Также было отсрочено начало сезона-2020/21.

Рабочая группа УЕФА внимательно следит за ситуацией с пандемией коронавируса и надеется, что все соревнования удастся продолжить во второй половине июня.

Напомним, ранее УЕФА был установлен крайний срок завершения внутренних чемпионатов – 30 июня.

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