УЕФА расширила границы дат завершения национальных чемпионатов. Футбол

Организация настаивает на завершении внутренних первенств.

УЕФА расширила границы дат завершения национальных чемпионатов
Фото: A Bola

УЕФА вместе с 55 федерациями провел видеоконференцию, на которой было принято решение завершить внутренние чемпионаты, сообщает Marca.

Тем самым, исходя из сегодняшней ситуации борьбы с пандемией коронавируса, международная организация фактически дала добро на проведение матчей после 30 июня – конечной даты, рекомендованной УЕФА ранее.

Во время саммита президент УЕФА Александр Чеферин дал понять, что организация должна поспособствовать расширению сезона с целью завершения игр чемпионатов. Лишь после этого может начаться новый сезон.

Что касается конкретных дат возобновления чемпионатов, то они остаются неизвестными. Пока же руководство большинства европейских лиг отменило проведение матчей до конца апреля.

В тоже время, на видеоконференции не поднималась тема действий, в случае если пандемия COVID-19 не позволит возобновить сезон до середины лета.

При этом в УЕФА допускают, что следующий футбольный сезон в Европе может начаться в сентябре или октябре.

Кроме того, УЕФА намерен и дальше бороться за завершение еврокубковых соревнований и ищет пути решения этой проблемы. Главным препятствием для возобновления соревнований является фактор закрытых границ, вызванный пандемией.

Одним из приоритетных вариантов рассматривался проект проведения матчей без зрителей, включая финалы и Лиги Чемпионов, и Лиги Европы. А даты рассматривались - июль и даже август.

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