УЕФА наказал 12 клубов за нарушение правил во время матчей плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Общая сумма штрафов составила почти 400 тыс. евро.

УЕФА наказал 12 клубов за нарушение правил во время матчей плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы
Фото: UEFA.com

Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал ряд клубов, которые принимали участие в 1/8 финала Лиги Чемпионов, а также 1/16 Лиги Европы, сообщается на официальном сайте организации.

В частности, наказания были наложены за провокационные баннеры оскорбительного содержания, вывешенные фанатами, массовые беспорядки на трибунах, ответственность за поздний старт поединков, бросание файеров на поле, использование фанами лазерных указок, препятствование к доступу на стадион, а также нанесение репутации УЕФА.

Общая сумма штрафов составила 399 250 евро.

Клубы, понесшие финансовые наказания:

  • "Аякс" – 64 250
  • "Порту" – 63 000
  • "Айнтрахт" – 57 000
  • "Вольфсбург" – 49 250
  • "Бавария" – 40 000
  • "Мальмё" – 27 125
  • "Наполи" – 27 000
  • "Олимпиакос" – 24 000
  • "Црвена Звезда" – 15 625 (молодежная Лига)
  • "Барселона" и "Хетафе" – по 15 000
  • "Зальцбург" – 2 000

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