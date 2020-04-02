УЕФА наказал 12 клубов за нарушение правил во время матчей плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал ряд клубов, которые принимали участие в 1/8 финала Лиги Чемпионов, а также 1/16 Лиги Европы, сообщается на официальном сайте организации.

В частности, наказания были наложены за провокационные баннеры оскорбительного содержания, вывешенные фанатами, массовые беспорядки на трибунах, ответственность за поздний старт поединков, бросание файеров на поле, использование фанами лазерных указок, препятствование к доступу на стадион, а также нанесение репутации УЕФА .

Общая сумма штрафов составила 399 250 евро.

Клубы, понесшие финансовые наказания: