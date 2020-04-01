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2020-04-01
Вы идиоты, если думаете, что коронавирус – шутка, - Малиновский. Футбол
Футболист "Аталанты" рассказал о ситуации в Италии.
Руслан Малиновский
Фото: Katerina Sulova / Global Look Press
Атакующий хавбек бергамской "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский высказался о пандемии коронавируса.
"Две медсестры в Италии покончили с собой. Сложно видеть столько смертей. Все, что пишут про Италию в интернете – правда. Так что сидите дома!
Кто думает, что коронавирус – это шутка, то вы идиоты. Смотрите передачи про море, а то везде один негатив", - цитирует футболиста во время прямой трансляции в Instagram news.sportbox.ru.
Напомним, вратарь "Аталанты" Марко Спортьелло сдал положительный тест на коронавирус.
Серия А, как и другие ведущие футбольные лиги, приостановлена на неопределенный срок.