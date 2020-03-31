Коронавирус может существенно подорвать здоровье переболевших спортсменов

Многие атлеты могут не вернуться в большой спорт после болезни.

Коронавирус может существенно подорвать здоровье переболевших спортсменов
Статуя Антонио Страдивари в Кремоне
Фото: ansa.it

Коронавирус может стать причиной развития серьезных патологий сердца у спорстсменов, переболевших коронавирусом COVID-19.

Как выяснила группа ученых из Техасского университета, многие атлеты рискуют не вернуться в спорт, поскольку болезнь способна повлиять на сердечно-сосудистую систему даже у людей со здоровым сердцем, сообщает isport.ua.

Специалисты определили, что коронавирус может спровоцировать гипертонию, аритмию, острое повреждение сердца и ишемическую болезнь. Из-за этого эксперты предлагают запретить возвращаться в спорт тем, кто переболел.

Напомним, в частности, в "Ювентусе" положительный тест на коронавирус сдали Паоло Дибала, Блез Матюиди и Даниэле Ругани. Также подхватили вирус 7 футболистов "Сампдории", игрок "Челси" Каллум Хадсон-Одои и 3 футболиста "Валенсии".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Игрок сборной Украины заболел коронавирусомИгрок сборной Украины заболел коронавирусом
Ломаченко извинился перед православными за призыв рисовать кресты на дверяхЛомаченко извинился перед православными за призыв рисовать кресты на дверях
От коронавируса скончался фанат "Чарльтона", который не пропустил ни одного из 1076 матчей команды с 1998 годаОт коронавируса скончался фанат "Чарльтона", который не пропустил ни одного из 1076 матчей команды с 1998 года
В Японии, несмотря на запрет, прошел турнир, собравший на трибунах 10 тысяч зрителейВ Японии, несмотря на запрет, прошел турнир, собравший на трибунах 10 тысяч зрителей
Белорусская федерация футбола приняла решение продолжить чемпионат со зрителямиБелорусская федерация футбола приняла решение продолжить чемпионат со зрителями
Блок рекламы


Похожие новости
От коронавируса скончался фанат "Чарльтона", который не пропустил ни одного из 1076 матчей команды с 1998 годаОт коронавируса скончался фанат "Чарльтона", который не пропустил ни одного из 1076 матчей команды с 1998 года
"Ювентус" существенно cократил зарплату своим игрокам из-за коронавируса. Футбол"Ювентус" существенно cократил зарплату своим игрокам из-за коронавируса. Футбол
Шевченко сравнил ситуацию с коронавирусом в Италии с ЧернобылемШевченко сравнил ситуацию с коронавирусом в Италии с Чернобылем
Игрок сборной Украины заболел коронавирусомИгрок сборной Украины заболел коронавирусом
Футболисты клуба Бундеслиги полностью отказались от зарплаты в условиях коронавирусаФутболисты клуба Бундеслиги полностью отказались от зарплаты в условиях коронавируса
Бразильский стадион "Маракана" превратили в полевой госпиталь для зараженных коронавирусомБразильский стадион "Маракана" превратили в полевой госпиталь для зараженных коронавирусом
Стадион "Реала" - "Сантьяго Бернабеу" будет задействован в кампании борьбы с коронавирусомСтадион "Реала" - "Сантьяго Бернабеу" будет задействован в кампании борьбы с коронавирусом
Футбольный клуб "Ворскла" в борьбе с коронавирусом закупил оборудование полтавской областной больницеФутбольный клуб "Ворскла" в борьбе с коронавирусом закупил оборудование полтавской областной больнице
Джошуа помещен на карантин из-за общения с принцем Чарльзом, у которого обнаружен коронавирусДжошуа помещен на карантин из-за общения с принцем Чарльзом, у которого обнаружен коронавирус
Хорват, с которым боксировал украинец Горстков на предолимпийском лицензионном турнире, заболел коронавирусомХорват, с которым боксировал украинец Горстков на предолимпийском лицензионном турнире, заболел коронавирусом
Последние новости
Подгружаем последние новости