Официально: поединок Усик - Чисора перенесен

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально подтвердила перенос боя Александр Усик (17-0, 13 КО) - Дерек Чисора (32-9, 23 КО), который должен был состояться 23 мая в Лондоне, сообщает CNN.

Британская комиссия по контролю за боксом из-за пандемии коронавируса запретила проводить любые спортивные соревнования в стране до конца мая, поэтому бой ожидаемо перенесли.

Новая дата поединка пока не названа.

При этом промоутеры перенесли и бой Диллиан Уайт - Александр Поветкин, который должен был пройти 2 мая. Однако, в отличие от поединка украинца и британца, Уайт и Поветкин узнали новую дату - 4 июля.

Отметим, что пока официально не перенесен поединок между Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым, который намечен на 20 июня.